За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 284890 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 октября: 990 российских оккупантов, 42 танка и 21 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 284890 (+990) человек,
- танков — 4905 (+42) ед,
- боевых бронированных машин — 9264 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 6763 (+32) ед,
- РСЗО — 811 (+2) ед,
- средства ПВО — 545 (+0) ед,
- самолетов — 316 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5247 (+21),
- крылатые ракеты — 1531 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25) ед,
- специальная техника — 966 (+1).
Источник: Минфин
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