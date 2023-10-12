Общины в этом году получили от государства 109 миллиарда гривен дотаций

Только в сентябре общины получили от государства 16,9 млрд грн трансфертов: базовой, дополнительной, реверсной и других дотаций. Общая сумма трансфертов в этом году составила более 109 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 10 октября.

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«В 2024 году власти на местах получат более 300 млрд грн. Также на местах останутся уже скопленные средства. За 9 месяцев 2023 года остатки на счетах местных бюджетов увеличились почти на 88 млрд грн и составили более 203 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что перенаправление военного НДФЛ на дроны, военную технику и боеприпасы позволит Украине иметь собственное мощное и надежное оружие, а общины при этом смогут и дальше выполнять свои обязательства перед людьми.