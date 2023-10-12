Глава МВФ: Украина восстанавливается быстрее, чем мы ожидали

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Что говорят в МВФ

«Второй пересмотр (по программе МВФ для Украины — ред.) — как и первый, который мы завершили в июне — демонстрирует, что управление экономикой страны, несмотря на войну, блестящее», — отметила глава Фонда.

Она отметила, что «во-первых, Украина восстанавливается быстрее, чем мы ожидали сначала». Георгиева отметила, что МВФ ожидает рост ВВП Украины в пределах от 1% до 3% до конца этого года, по ее словам, «больше до 3%». Но в то же время, продолжила она, украинская сторона уверяет, что превзойдет и этот порог.

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«Во-вторых, мы видим продолжение структурных реформ, сложных реформ — они трудны в мирное время, и еще более сложны в условиях войны — но они внедряются», — подчеркнула глава МВФ.

В третьих, она высоко оценила политику украинского правительства по защите макроэкономической и финансовой стабильности. Кроме того, Георгиева напомнила, что НБУ уже сейчас постепенно переходит к управляемому гибкому обменному курсу.

«Это все очень хорошо, но это будет сохраняться только при нашей несгибаемой поддержке», — добавила Георгиева.

Напомним

В последнем докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO) МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, что значительно отличается от апрельского прогноза фонда на этот год, имевшего негативную динамику на уровне «минус» 3% для охваченной войной страны.

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