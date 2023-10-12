По делу Фридмана суд арестовал активы еще одного оператора — lifecell

Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме «Киевстара», есть еще один мобильный оператор — lifecell. Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Киева от 4 октября, которое есть в распоряжении ЭП.

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Ранее сообщалось, что решение суда касалось 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми владеют кремлевские олигархи, как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Общая стоимость арестованных активов составила более 17 млрд грн.

Тогда по данным собеседников ЭП в правоохранительных органах, среди арестованных активов были 100% ЧАО «Киевстар», которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd… А также принадлежащие уже самому «Киевстару» части в других компаниях, в частности ООО «Хелси Украина» (HELSI.me — сервис записи к врачам и хранение медицинских данных).

Однако, как свидетельствует определение суда, на самом деле самым крупным арестованным активом оказались 100% уставного капитала ООО «Лайфселл» стоимостью почти 13 млрд грн, принадлежащих иностранному юридическому лицу Lifecell Ventures Cooperatief.

В материалах дела, которое рассматривалось по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора (Служба безопасности Украины подозревает Фридмана в совершении преступления по ч. 3 ст. 110−2 УК) говорится, что Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Ileti AS, являющейся владельцем украинского оператора связи lifecell.

В lifecell ответа на запрос не предоставили.

Арест Пэйселл

Кроме того, суд наложил арест на 100% принадлежащего мобильному оператору ООО «Пэйселл» и через которое осуществляется пополнение абонентских счетов lifecell. Также были арестованы корпоративные права ООО «Укртауэр» (оператор высших учебных заведений, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и гостиницах), который является дочерней компанией турецкого холдинга Turkcell.

В арестованные активы подсанкционных россиян также попали:

ЧАО « С К Альфа Страхование» (95,2% уставного капитала стоимостью 104,7 млн грн);

Страхование» (95,2% уставного капитала стоимостью 104,7 млн грн); ООО «Альфа-Лизинг» (100% стоимостью 584,3 млн грн.);

ООО «Паритет финанс» (100% стоимостью 14 млн грн);

ООО «Сенс Диджитал» (100% стоимостью 20 млн грн);

ООО «Киевстар.Тех» (100% стоимостью 111 млн грн);

ООО «ВымпелКом Глобал Сервис Украина» (100% стоимостью 804,9 млн грн);

ЧАО «Миргородский завод минеральных вод» (100% стоимостью 21,4 млн грн);

ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар» (100% стоимостью 8,8 млн грн) и другие.

В СБУ считают, что арест этого имущества не позволит российским владельцам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.

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