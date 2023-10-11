Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 95 миллионов евро

В среду, 11 октября, Финляндия объявила о выделении 19-го пакета военной помощи Украине на 95 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

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Отмечается, что президент Финляндии Саули Ниинио принял решение по этому вопросу по предложению правительства. Это уже 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украину.

«В Украине идет война, результат которой решит порядок безопасности Европы и Финляндии в далеком будущем. Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками», — сообщил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,4 млрд евро.

Для гарантий безопасной доставки помощи подробности содержания пакета не объявляются.

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