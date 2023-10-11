Переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.
У Зеленского рассказали, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
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«Именно во время председательства Бельгии
По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого «институционального сердца» Евросоюза.
Напомним
«Минфин» писал, что в июне прошлого года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.
В июне 2023 года еврокомиссар Оливер Вархей заявил, что Украина завершила выполнение 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.
В конце сентября 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.
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