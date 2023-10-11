У Зеленского рассказали, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Именно во время председательства Бельгии в Совете Е С (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС», — написал он в Facebook.

По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого «институционального сердца» Евросоюза.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне прошлого года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

В июне 2023 года еврокомиссар Оливер Вархей заявил, что Украина завершила выполнение 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В конце сентября 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос