Курс валют на вечер 11 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 11 октября Закрытие 11 октября Изменения доллар 36,47/36,49 36,43/36,45 4/4 евро 38,69/38,71 38,72/38,74 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,14−38,21, евро — 40,50−40,70 грн.

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