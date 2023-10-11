Украина получила $1,15 миллиарда грантовых средств от США

Сегодня, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,5 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В 2023 году Украина получила уже $10,9 млрд. прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

Привлеченное грантовое финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности на:

выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий),

выплаты сотрудникам ГСЧС,

оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений

«Очень благодарны Правительству США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило $22,9 млрд. от Соединенных Штатов», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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