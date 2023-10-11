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11 октября 2023, 18:01 Читати українською

Xerox продала бизнес в россии местному руководству

Американская корпорация Xerox продала российское подразделение ООО «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам. Об этом говорится в сообщении компании.

Американская корпорация Xerox продала российское подразделение ООО «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам.
Фото: betterbuildingssolutioncenter.energy.gov

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Xerox уходит из россии и передает бизнес локальному менеджменту путем продажи своего российского дочернего предприятия», — заявили в компании.

ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox.

При этом условия сделки не раскрываются. Стоит отметить, что с марта 2022 года Xerox приостановила все поставки в россию.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2023, 18:39
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Комплектацию будут покупать в Китае и через Китай…
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