Xerox продала бизнес в россии местному руководству

Американская корпорация Xerox продала российское подразделение ООО «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Xerox уходит из россии и передает бизнес локальному менеджменту путем продажи своего российского дочернего предприятия», — заявили в компании.

ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox.

При этом условия сделки не раскрываются. Стоит отметить, что с марта 2022 года Xerox приостановила все поставки в россию.

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