Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки своего конкурента Pioneer за $60 миллиардов

Exxon Mobil согласилась купить конкурента Pioneer Natural Resources в рамках сделки, включающей все акции, на сумму $59,5 млрд. С учетом долга сумма составляет $64,5 млрд, говорится в сообщении Exxon.

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Поглощение также обеспечит Exxon десятилетие низкозатратной добычи на крупнейшем нефтяном месторождении США.

Соглашение будет полностью уплачено акциями. Акционеры Pioneer за каждую акцию принадлежащей им компании получат по 2,3234 акции Exxon. Это составляет $253 исходя из цены на закрытие торгов 5 октября и является премией примерно в 18% стоимости бумаг Pioneer.

Соглашение будет закрыто в начале 2024 года, сообщили компании. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, но ее завершение необходимо получить одобрением со стороны акционеров Pioneer и регулирующих органов.

По данным Reuters, данное соглашение станет самым большим для Exxon с момента покупки Mobil Oil за $81 млрд в 1998 году, за несколько лет до начала сланцевого бума и сделает Exxon крупнейшим производителем в мире.

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