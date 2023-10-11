В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысячи украинцев больше, чем заехало в Украину — исследование

В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысяч украинцев больше, чем въехало в Украину. Всего границу в сторону Польши пересекло 840,5 тыс., а в сторону Украины — 767,1. В то время, когда в июле в Украину въехало на 59 тысяч больше, чем въехало в Польшу. Об этом говорится в исследовании аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости



Аналитики объясняют, что такая динамика имеет целый ряд причин — украинцы, нашедшие убежище в европейских странах, возвращаются в свои временные дома после сезона отпусков.

Такая тенденция была и до полномасштабной войны в Украине, когда трудовые мигранты летом приезжали домой, а осенью возвращались на заработки в Польшу. Желание воссоединиться с семьей — это еще один важный фактор. Ведь матери с детьми, проживающими в Европе, возвращаются летом в Украину к своим мужьям. По официальным данным, 59,3% уехавших в 2022 году украинцев — это матери с детьми.

Кроме того, повторная угроза блекаутов усилила эту динамику, а опираясь на ситуацию на границе в октябре-ноябре 2022 года, количество украинцев, которые выезжают из Украины, будет ускоряться до декабря.



«Мы действительно ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенные времена десятки тысяч украинцев выезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей в школу. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за то, что много детей выехало за границу.В ноябре 2022-го более половины украинских беженцев составляли дети (52%).В этом году их точно меньше, ведь многие вернулись в Украину, но речь все равно идет о сотнях тысяч детей, которые находятся в Европе и Северной Америке», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.



Польша уже готовится к Рождеству и Новому году, с чем и открывается период сезонных работ. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работают многие украинцы.

По словам рекрутеров, самые популярные вакансии, не требующие ни знания языка, ни дополнительных компетенций, предлагают в сфере логистики, e-commerce, производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности. В среднем ежемесячная заработная плата на низкоквалифицированных работах составляет 38−40 тыс. грн. А по данным Евростата, средняя рабочая неделя в Польше составляет 40,5 часов.

Рост зарплаты в Польше

В общей сложности, седьмой год подряд размер минимальной зарплаты в Польше растет дважды в год — с 1 января и с 1 июля.

Следовательно, в 2024 году минимальная зарплата для работников с трудовыми договорами составит: