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11 октября 2023, 16:34 Читати українською

В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысячи украинцев больше, чем заехало в Украину — исследование

В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысяч украинцев больше, чем въехало в Украину. Всего границу в сторону Польши пересекло 840,5 тыс., а в сторону Украины — 767,1. В то время, когда в июле в Украину въехало на 59 тысяч больше, чем въехало в Польшу. Об этом говорится в исследовании аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысяч украинцев больше, чем въехало в Украину.

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Аналитики объясняют, что такая динамика имеет целый ряд причин — украинцы, нашедшие убежище в европейских странах, возвращаются в свои временные дома после сезона отпусков.

Такая тенденция была и до полномасштабной войны в Украине, когда трудовые мигранты летом приезжали домой, а осенью возвращались на заработки в Польшу. Желание воссоединиться с семьей — это еще один важный фактор. Ведь матери с детьми, проживающими в Европе, возвращаются летом в Украину к своим мужьям. По официальным данным, 59,3% уехавших в 2022 году украинцев — это матери с детьми.

Кроме того, повторная угроза блекаутов усилила эту динамику, а опираясь на ситуацию на границе в октябре-ноябре 2022 года, количество украинцев, которые выезжают из Украины, будет ускоряться до декабря.

«Мы действительно ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенные времена десятки тысяч украинцев выезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей в школу. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за то, что много детей выехало за границу.В ноябре 2022-го более половины украинских беженцев составляли дети (52%).В этом году их точно меньше, ведь многие вернулись в Украину, но речь все равно идет о сотнях тысяч детей, которые находятся в Европе и Северной Америке», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Польша уже готовится к Рождеству и Новому году, с чем и открывается период сезонных работ. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работают многие украинцы.

По словам рекрутеров, самые популярные вакансии, не требующие ни знания языка, ни дополнительных компетенций, предлагают в сфере логистики, e-commerce, производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности. В среднем ежемесячная заработная плата на низкоквалифицированных работах составляет 38−40 тыс. грн. А по данным Евростата, средняя рабочая неделя в Польше составляет 40,5 часов.

Рост зарплаты в Польше

В общей сложности, седьмой год подряд размер минимальной зарплаты в Польше растет дважды в год — с 1 января и с 1 июля.

Следовательно, в 2024 году минимальная зарплата для работников с трудовыми договорами составит:

  • с 1 января 2024 года — 4 242 злотых (36 353 грн) брутто
  • с 1 июля 2024 года — 4 300 злотых (36 850 грн) брутто.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 17:33
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Как писал один очередной местный эксперт, …помоют туалеты и вернутся…
Только думаю ни кто не вернется да еще и семьи перевезут.
Но есть и положительный момент — как говорил другой «эксперт» -…езжайте без вас будет лучше…
Ну вот, жду когда без них и без многих других, кому то станет лучше.
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Lolik1837
Lolik1837
11 октября 2023, 17:46
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Почему-то не упомянули «фактор военкомата». С 1 ого октября для министерства обороны Украины открываются все возможные электронные реестры . Военкомат будет знать о вас , будущем призывнике, практически все — вес рост, анализы, место работы, образование , зарплата , каким имуществом владеете, реальный адрес проживания . Соответственно убежать станет стоить сложнее и еще дороже.

Поэтому многие стремились умотать в сентябре, пока не сильно подорожало.

П.С. В соседней аптеке уволились две молодых женщины фармацевта и уехали в Польшу. Испугались призыва . С 1 ого октября все медики , которые еще не стояли на военном учете , обязаны стать на учет. Некоторые решили перестраховаться
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 17:49
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…пускай уезжают!!! …без них будет лучше… посмотрят на «европы», помоют туалеты и проситься обратно будут…
Где-то так! +
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matroskin
matroskin
11 октября 2023, 17:53
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Думаю потому что Ваш рост, вес и умственные способности ни до, ни после введения реестра никого на границе не интересовали и интересовать не будут. Все кто хотел уехать давно уехал, кто хочет едет сейчас и уедет завтра, на на границе проверяют и проверяли документы, а не рост или вес.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 17:59
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Уважаемый, проблема не просто уехать, а проблема легально выехать. Вот этот момент лично для меня главный.
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matroskin
matroskin
11 октября 2023, 18:05
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Если Вы планируете именно «выехать», то какая разница как ? Вьедите туда то Вы легально.
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matroskin
matroskin
11 октября 2023, 17:55
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А до чого тут Польша? Те шо люди перетнули кордон з Польшею зовсїм не значить що вони виїхали в Польшу.
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