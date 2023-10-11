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11 октября 2023, 14:06 Читати українською

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 миллионов

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в $200 млн. Об этом он заявил, открывая 16-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе 11 октября.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в $200 млн.
Фото: pixabay.com

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«Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет $200 млн», — отметил Остин.

Входящий в новый пакет помощи

По словам главы Пентагона, этот пакет помощи включает в себя боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые будут в скором времени доставлены в Украину.

Кроме того, в оборонный пакет войдут ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие и необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами.

«Таким образом, это увеличивает общие американские обязательства до $43,9 млрд с начала путинской войны», — заявил Остин.

По данным Офиса президента, Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи и проинформировал о срочных потребностях украинской армии.

В частности, он сделал акцент на важности снабжения фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

Со своей стороны Ллойд Остин заверил в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Он отметил, что у Соединенных Штатов есть необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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