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11 октября 2023, 14:44 Читати українською

Израиль приказал Chevron закрыть крупное месторождение газа, что привело к росту цен в Европе

Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, управляемое компанией Chevron в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности. Это послужило причиной роста цен в Европе, сообщает Bloomberg.

Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, управляемое компанией Chevron в восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности.
Фото: chevronwithtechron.com

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«В связи с ситуацией органы безопасности приказали временно прекратить поставки природного газа из резервуара Тамар», — говорится в заявлении министерства энергетики страны.

Открытие месторождений газа в Израиле за последние два десятилетия изменило экономику страны, а закрытие месторождения примерно в 80 километрах к западу от Хайфы ставит под угрозу его планы стать крупным региональным поставщиком.

В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.

Рост цен

Часть поставок в Египет идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к понижению поставок либо даже задержек. Цены на газ в Европе выросли на 14%.

Chevron рассматривает возможность расширения производства в Израиле и поставки топлива на соседние рынки или переработки его в СПГ для Европы, включая возможность строительства плавучего завода.

Атаки ХАМАСа и последующий ответ Израиля задают вопрос о будущей безопасности региона, отмечает Bloomberg.

«Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов», — говорится в заявлении Chevron.

Компания по-прежнему обеспечивает клиентов в Израиле и регионе еще одним крупным проектом под названием «Левиафан».

По данным Chevron, газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча из каждой составляет от 7,1 до 8,5 млн. кубометров в день.

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Источник: Минфин
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