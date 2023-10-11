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11 октября 2023, 14:23 Читати українською

Volkswagen обновил популярный в Украине электромобиль

Volkswagen запускает продажи обновленных ID.4 и ID.5, которые уже в базе оснащены новой информационно-развлекательной системой с увеличенным (12,9″) сенсорным экраном и мультикермом с новой логикой управления, пишет Укравтопром.

Volkswagen запускает продажи обновленных ID.4 и ID.5, которые уже в базе оснащены новой информационно-развлекательной системой с увеличенным (12,9″) сенсорным экраном и мультикермом с новой логикой управления, пишет Укравтопром.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости иЧто известноТакже в качестве опции предлагается аудиосистема премиум-класса от Harman Kardon с 10 динамиками, включая сабвуфер.
Фото:volkswagen-id-5

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости и

Что известно

Также в качестве опции предлагается аудиосистема премиум-класса от Harman Kardon с 10 динамиками, включая сабвуфер.

Теперь заднеприводные версии оснащаются электродвигателем мощностью 210 кВт (286 л.с.), что на 60 кВт больше, чем у предшественников. У полноприводного Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION совокупная мощность силовой установки возросла на 20 л.с.

Мощность моделей GTX возросла на 41 л.с., что позволяет им разгоняться до сотни за 5,4 секунды.

Также увеличился и запас хода: Volkswagen ID.4 Pro — до 550 км (+17 км); ID.5 Pro — до 556 км (+11 км).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
11 октября 2023, 14:45
#
Это ж в Китае. Но скоро и у нас. Из Китая.
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