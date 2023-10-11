В законопроект «О Госбюджете на 2024 год» депутаты подали 1 620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
Бюджет-2024: депутаты подали правок на 12,5 триллиона гривен
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«В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен. В 2022 году депутаты были гораздо скромнее. В государственный бюджет на 2023 год было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 триллиона гривен», — написала она.
Она подчеркнула, что учесть все эти желания народных депутатов невозможно потому, что реалистически внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета.
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