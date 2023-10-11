Бюджет-2024: депутаты подали правок на 12,5 триллиона гривен

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен. В 2022 году депутаты были гораздо скромнее. В государственный бюджет на 2023 год было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 триллиона гривен», — написала она.

Она подчеркнула, что учесть все эти желания народных депутатов невозможно потому, что реалистически внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета.

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос