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11 октября 2023, 12:51 Читати українською

Бюджет-2024: депутаты подали правок на 12,5 триллиона гривен

В законопроект «О Госбюджете на 2024 год» депутаты подали 1 620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

В законопроект «О Госбюджете на 2024 год» депутаты подали 1 620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен.

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«В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен. В 2022 году депутаты были гораздо скромнее. В государственный бюджет на 2023 год было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 триллиона гривен», — написала она.

Она подчеркнула, что учесть все эти желания народных депутатов невозможно потому, что реалистически внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета.

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2023, 13:06
#
Реальность и хотелки
отличаются в разы…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
11 октября 2023, 14:14
#
Гулять так гулять)
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
11 октября 2023, 14:18
#
А-ха-ха-ха! Воровать так воровать подумали депутати. Пир во время чуми. Через два тижні депутати вже будуть нелегетимні. Гнати їх треба у шию тільки за такі правки.
+
0
Philip92
Philip92
11 октября 2023, 15:01
#
А может лучше 12,5 триллиона правок на 1620 гривен?
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