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11 октября 2023, 15:07 Читати українською

Немецкая обувная компания Birkenstock привлекла $1,48 миллиарда на IPO

Немецкая обувная компания Birkenstock Holding привлекла около $1,48 млрд во время первой публичной продажи акций (IPO). Об этом сообщает The New York Times.

Немецкая обувная компания Birkenstock Holding привлекла около $1,48 млрд во время первой публичной продажи акций (IPO).
Фото: pixabay.com

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Birkenstock установила цену своих акций примерно в середине диапазона, о котором компания заявила в начале этого месяца, оценив компанию в более чем $9 млрд.

Birkenstock размещает свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BIRK. Компания оценила свои акции в $46 за бумагу.

Ранее Birkenstock заявляла, что ожидает установить цену от $44 до $49. В рамках размещения было продано более 32 млн. акций.

Справка

Компания Birkenstock основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, главы конгломерата люксовых брендов LVMH. В тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.

Семейная холдинговая компания главы LVMH Бернара Арно — Financière Agache, уже инвестировавшая в Birkenstock, может в рамках IPO купить акции на сумму до $325 млн. Фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, планируют купить акции на сумму $300 млн.

Источник: Минфин
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