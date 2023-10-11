Немецкая обувная компания Birkenstock привлекла $1,48 миллиарда на IPO

Немецкая обувная компания Birkenstock Holding привлекла около $1,48 млрд во время первой публичной продажи акций (IPO). Об этом сообщает The New York Times.

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Birkenstock установила цену своих акций примерно в середине диапазона, о котором компания заявила в начале этого месяца, оценив компанию в более чем $9 млрд.

Birkenstock размещает свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BIRK. Компания оценила свои акции в $46 за бумагу.

Ранее Birkenstock заявляла, что ожидает установить цену от $44 до $49. В рамках размещения было продано более 32 млн. акций.

Справка

Компания Birkenstock основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, главы конгломерата люксовых брендов LVMH. В тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.