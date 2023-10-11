Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. Об этом говорится в данных Пенсионного фонда.
Средний размер пенсий в Украине вырос почти на 800 гривен
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По данным Фонда, количество пенсионеров за последние девять месяцев сократилось на 147 953 человека до 10 539 968.
В то же время, инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3%.
В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.
По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривны.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.
По состоянию на 1 июля 2023 года средний размер пенсии в Украине составил 5311 грн., но более 66% пенсионеров получают меньше этой суммы.
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В 2023 году бывшие судьи в Украине получают выплату, средний размер которой составляет 96 195,61 грн в месяц. 1 января на пожизненном содержании государства находились 3 594 бывших судьи. Напомним, по данным Пенсионного фонда средний размер пенсии на 1 апреля 2023 года составлял 5 238 грн.
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Госслужащие 22766 человек — минимальная пенсия — 7499 гривен
«Силовики» 550140 человек - 9463 гривен
Чернобыльцы 94153 человек - 11423 гривен
Прокуроры 5979 человек - 21571 гривна
Данные на 1 января 2023 года.
Давайте, платите пенсионный сбор! Может и получите пенсию расчитаную по «хитрой» формуле.
Ну ладно вот один документ —
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281−17#Text
Очень такой хитрый, но очень интересный, о том что нам, гражданам можно и нужно есть в месяц и как это считается.
Мука 800 грамм, хлеб 5.2 кг, макароны 300 грамм, рис 200 грамм, гречка 200 грамм. овсянка 100 грамм, картошка 7.2 кг, сахар 2 кг, сыр твердый 300 грамм и т. п.
Мясо говядина — 1.2 кг, свинина 700 грамм, рыба (карп) 600 грамм, сельдь 300 грамм, масло сливочное 400 грамм, яйца 18 штук, сало 400 грамм, птица 1 кг и т. п.
Это не полный список продуктов на месяц. Так что пенсии должно хватить и помните что!!! носков вы должны купить на год не больше семи пар и пять пар трусов на два года!
Живите и радуйтесь!
Да, чуть не забыл, все знают что человек смертен, и это всегда не вовремя ( прошу прощения за Булгаковский сарказм) но наше государство, через пенсионный фонд поддерживает родственников умершего выплатой двух пенсий на момент смерти. Значит работяга, проработавший всю жизнь на стройке посмертно получит две пенсии ( условно ) по 4 -5 тысяч, а Судья соответственно около 200 т гривен. Как я рад за судей и изх родственников.