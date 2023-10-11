Израиль заморозил криптосчета ХАМАС, Binance не смогла создать фонд спасения криптоиндустрии: что нового на рынке

Binance не смогла создать фонд спасения криптоиндустрии на $1 млрд — Bloomberg

Главе криптобиржи Binance Чанпэну Чжао не удалось реализовать инициативу по созданию фонда на $1 млрд для восстановления индустрии после краха криптовалютной биржи FTX. Об этом сообщает Bloomberg.

План Чжао предусматривал сбор большой суммы средств от крупных игроков индустрии. В ходе саммита G20 глава биржи напомнил об ответственности за защиту пользователей и призвал к сотрудничеству.

В Binance подчеркнули, что в программе приняли участие около 18 компаний, но публично назвали только 9.

По данным Bloomberg, в рамках инициативы удалось собрать лишь $64 млн. Только один из заявленных участников вложил все обещанные средства.

Организация не была структурирована как фонд. Участники распоряжались полученными деньгами как им угодно.

В общей сложности инициатива Чжао профинансировала 14 проектов, которые не обозначили публично. В компании добавили, что Binance перевела $985 млн из вложенных в фонд средств обратно в корпоративную казну и планирует использовать их для инвестиций.

В публичных криптокошельках, связанных с организацией, осталось около $32,4 млн.

Аналитики инвестгиганта Fidelity определили биткоин, как самую безопасную криптовалюту в мире

Биткоин — самая безопасная, децентрализованная и дефицитная криптовалюта в мире. Об этом говорится в новом исследовании Fidelity Digital Assets.

Специалисты отметили дальнейшее принятие цифрового золота на фоне значительных препятствий, с которыми столкнулись другие активы в секторе. Это проявляется в увеличении аудитории экосистемы и росте доли в инвестиционных портфелях.

Основные тезисы исследования:

Биткоин лучше всего понимать, как денежный товар, средство сохранения капитала в цифровом мире.

Первая криптовалюта принципиально отличается от любого другого актива в секторе. Конкуренты не могут соперничать в таких аспектах, как безопасность, децентрализация. Биткоин воспринимается как надежные цифровые деньги. Любые попытки «улучшить» эти свойства потребуют компромиссов.

Не обязательно существует взаимная исключительность между успехом сети биткоина и других блокчейнов. Скорее остальная часть экосистемы может удовлетворять различные потребности или решать другие проблемы, которыми цифровое золото просто не занимается.

Другие проекты, не связанные с биткоином, следует оценивать с иной точки зрения, чем первую криптовалюту.

Биткоин следует рассматривать как точку входа для традиционных инвесторов, которые стремятся получить доступ к сектору.

Инвесторы должны придерживаться двух совершенно разных подходов к рассмотрению инвестиций в экосистему. Первый — воспринимать биткоин в качестве формирующегося денежного товара. Второй — рассматривать добавление других цифровых активов, которые по своим свойствам похожи на венчурный капитал.

Израиль заморозил криптовалютные счета ХАМАС

Киберподразделение полиции Израиля «Лахав 433» заморозило криптовалютные счета боевиков ХАМАС, используемые для сбора пожертвований в соцсетях. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Издание со ссылкой на полицию указало, что заблокированные адреса использовались с момента начала вооруженного конфликта 7 октября.

«Лахав 433» работает совместно с Министерством обороны, Шабаком и другими спецслужбами для ограничения финансирования ХАМАС. С заморозкой активов Израилю также помогала криптобиржа Binance, говорится в статье.

По данным СМИ, власти Израиля также сотрудничали с полицией Великобритании, чтобы добраться до предполагаемых счетов террористов в банке Barclays.

Рыночная доля биткоина приблизилась к двухлетнему максимуму

Индекс доминирования первой криптовалюты достиг 51,1%, приблизившись к показателям апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

Биткоин доминация (BTC.D) достигала сопоставимых значений в июне этого года, однако быстро скорректировалась.

Сегодня, 11 октября, биткоин торгуется по около $27 100 — за 2023 год актив вырос на 66%. Общая капитализация монеты достигает $528,8 млрд.