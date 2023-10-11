Китай увеличит стимулирующие меры для экономики, а акции американских IT-компаний переоценены: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,6%, а индекс Dow Jones вырос на 0,4%.

Улучшению рыночных настроений способствовало падение доходности казначейских облигаций США, а также растущие ожидания по поводу того, что Федеральная резервная система, вероятно, завершила цикл повышения процентных ставок.

Между тем доходность десятилетних американских гособлигаций снизилась до 4,65%, а доходность двухлетних облигаций упала до 4,96%.

Рынки Азии растут вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос примерно на 1,5%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi подорожал на 2,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 0,2% и 1,8% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился.

Все из-за растущих ожиданий относительно того, что американский регулятор больше не будет повышать процентные ставки.

Настроения инвесторов в регионе также были поддержаны более оптимистичными прогнозами по прибыли южнокорейской Samsung Electronics. Компания ожидает падения операционной прибыли по итогам третьего квартала 2023 года на 78%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

В ходе сегодняшних утренних торгов акции Samsung Electronics растут более чем на 3%.

Китай планирует расширить стимулирующие меры для своей экономики

По данным Bloomberg, китайские власти рассматривают возможность увеличения дефицита бюджета путем выпуска дополнительных гособлигаций на сумму около $137 млрд.

Полученные от выпуска долговых ценных бумаг денежные средства Пекин планирует направить на финансирование расходов на инфраструктуру, чтобы поддержать замедляющуюся экономику страны.

По мнению экспертов, такой шаг со стороны властей Китая повысит доверие инвесторов к китайскому фондовому рынку, поскольку он будет означать изменение позиции правительства страны, которое ранее избегало более широких бюджетных стимулов.

Между тем все больше частных фондов делают ставку на рост китайского рынка акций в ожидании того, что спад на фондовом рынке страны подошел к концу, замечает Yahoo Finance.

Банк Англии: акции технологических компаний США переоценены

По мнению центрального банка Великобритании, учитывая влияние более высоких процентных ставок и неопределенность, связанную с инфляцией и экономическим ростом США, оценки акций американских IT-компаний, а также некоторых других рискованных активов выглядят завышенными.

Комментарии Банка Англии прозвучали в то время, когда акции многих популярных среди инвесторов технологических компаний США торгуются значительно дороже средних стоимостных оценок по индексу S&P 500. Кроме этого, в настоящий момент процентные ставки находятся вблизи рекордных максимумов, а геополитическая напряженность за рубежом продолжает расти, замечает CNBC News.

Даже после падения стоимости ценных бумаг некоторых технологических компаний (Microsoft, Alphabet и NVIDIA), последовавшего за недавним ростом, их оценка стоимости все еще превышает средние значения по американскому рынку акций, отмечают эксперты.