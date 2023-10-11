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11 октября 2023, 9:42 Читати українською

Украинцы открыли рекордное количество ФОПов. В каких сферах открываются новые бизнесы

В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФОП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФОП открывается в Киевской области, пишет Опендатабот.

В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФОП.
Фото: legalact

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Новые ФОПы

В сентябре украинцы открыли 35 587 новых ФОП. Это самое большое количество новых дел за последние три года. Предыдущий рекорд — 31 477 — был зафиксирован в июне 2023 года. Например, более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

В каких сферах открываются новые бизнесы

Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не изменяются. Почти половина новых ФОП — 43% — открываются в сфере торговли: розничная торговля (12 777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля — 2343 ФОП. В топ-3 также попали дела по предоставлению индивидуальных услуг — 3244.

Где больше всего открылось

Пятая часть от всех новых ФОПов — 21% или 7407 — открывается на Киевщине. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862).

Худшие показатели в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
IevgeniiK
IevgeniiK
11 октября 2023, 10:22
#
Скоріш за все перевідкривають ті, хто закрив на початку війни
+
0
alexkush
alexkush
11 октября 2023, 11:17
#
Скоріш за все відкривають ФОП щоб не йти у воєнкомати, оскільки при офіцному працевлаштуванні тільки через воєнкомат. а так сам собі роботодавець
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