За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 283 900 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 октября: 820 российских оккупантов, 34 танка и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 283900 (+820) человек,
- танков — 4863 (+34) ед,
- боевых бронированных машин — 9220 (+91) ед,
- артиллерийских систем — 6731 (+18) ед,
- РСЗО — 809 (+1) ед,
- средства ПВО — 545 (+1) ед,
- самолетов — 316 (+1) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5226 (+19),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9145 (+20) ед,
- специальная техника — 965 (+4).
Источник: Минфин
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