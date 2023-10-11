Небанковский финрынок в сентябре: два новых игрока и 20 ушли с рынка

Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось с 1234 (по состоянию на 31 августа) до 1215 (по состоянию на 30 сентября), в то же время количество банков осталось неизменным — 64. Об этом говорится в данных НБУ .

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Кто выбыл из реестра

Из реестров исключены 20 участников рынка небанковских финансовых услуг: шесть финансовых компаний, два ломбарда, три кредитных союза и один страховой брокер — добровольно, остальные пять финансовых компаний, два страховщика и один ломбард — принудительно.

Кроме того, одна финансовая компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежного учреждения включена в Реестр платежной инфраструктуры. В реестр также включены две новые коллекторские компании, одновременно одному страховому брокеру отказано во включении в реестр.

В течение месяца семи финансовым компаниям, двум ломбардам, трем кредитным союзам и одной лизинговой компании аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а другим четырем страховщикам и одному ломбарду принудительно (как мера влияния).

Отказано в согласовании приобретения/увеличения существенного участия в двух страховщиках. Двум страховщикам остановлено действие лицензий. Одной финансовой компании отказано в выдаче лицензии.

Кто работает на рынке

По состоянию на 30 сентября на небанковском рынке работали 99 страховщиков non-life (в августе был 101), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 158 ломбардов (был 161), 143 кредитных союза (было 146)., 82 лизинговые компании (количество не изменилось), 594 финансовые компании (было 606), 56 страховых брокеров (было 57), 70 коллекторских компаний (было 68).

Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы (было 25) и 20 небанковских (было 21).

На платежном рынке действуют 23 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 24), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди которых 19 платежных учреждений (было 18), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк-эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 32 коммерческих агента (было 46) и 34 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).

Информация обо всех участниках платежного рынка — здесь .