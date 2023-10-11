Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового «зернового коридора» через Молдову и Румынию, об этом он сказал на пресс-конференции в Бухаресте после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом, пишет «Интерфакс-Украина».
Зеленский анонсировал запуск «зернового коридора» через Молдову и Румынию
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
По словам Зеленского, вместе с Йоганнисом он обсудил возможные совместные действия по защите не только портов, но и всего региона Украины, Молдовы, Румынии.
Он подчеркнул, что Украина, Румыния, Молдова способны создать «очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы».
«И скоро заработает „зерновой коридор“ из Украины через Молдову, Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», — сказал он.
Напомним
17 июля россия направила Турции, Украине и ООН свои возражения по продлению «зернового соглашения» и отказалась его продлевать.
Комментарии - 3