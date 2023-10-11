Зеленский анонсировал запуск «зернового коридора» через Молдову и Румынию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2023, 9:22 Читати українською

Зеленский анонсировал запуск «зернового коридора» через Молдову и Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового «зернового коридора» через Молдову и Румынию, об этом он сказал на пресс-конференции в Бухаресте после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом, пишет «Интерфакс-Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового «зернового коридора» через Молдову и Румынию, об этом он сказал на пресс-конференции в Бухаресте после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом, пишет «Интерфакс-Украина».►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиПо словам Зеленского, вместе с Йоганнисом он обсудил возможные совместные действия по защите не только портов, но и всего региона Украины, Молдовы, Румынии.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По словам Зеленского, вместе с Йоганнисом он обсудил возможные совместные действия по защите не только портов, но и всего региона Украины, Молдовы, Румынии.

Он подчеркнул, что Украина, Румыния, Молдова способны создать «очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы».

«И скоро заработает „зерновой коридор“ из Украины через Молдову, Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», — сказал он.

Напомним

17 июля россия направила Турции, Украине и ООН свои возражения по продлению «зернового соглашения» и отказалась его продлевать.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 октября 2023, 10:01
#
Міг би пельку закрити і менше «анонсувати»
+
0
mantis05
mantis05
11 октября 2023, 10:35
#
Так-то, президент и должен этим заниматься. А пассивная агрессия — то так себе позиция)
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 октября 2023, 11:06
#
Чем президент должен заниматься ? Анонсированием ? Это в Конституции такое есть ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами