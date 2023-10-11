Зеленский анонсировал запуск «зернового коридора» через Молдову и Румынию

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По словам Зеленского, вместе с Йоганнисом он обсудил возможные совместные действия по защите не только портов, но и всего региона Украины, Молдовы, Румынии.

Он подчеркнул, что Украина, Румыния, Молдова способны создать «очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы».

«И скоро заработает „зерновой коридор“ из Украины через Молдову, Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», — сказал он.

Напомним

17 июля россия направила Турции, Украине и ООН свои возражения по продлению «зернового соглашения» и отказалась его продлевать.