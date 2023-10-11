Курс валют НБУ: доллар подешевел на 4 копейки, а евро прибавил 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 11 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,5058 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 11 октября установил официальный курс евро на уровне 38,60 грн.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

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