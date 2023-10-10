С 1 октября в Украине введена новая сумма выплат многоцелевого пособия от Международной организации по миграции (МОМ) в размере 3600 грн в месяц. Такие выплаты производятся в течение трех месяцев. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Международная организация по миграции увеличила сумму выплат украинцам
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«Это изменение произошло из-за того, что предыдущая сумма (2220 грн) недостаточна для покрытия базовых потребностей граждан. Поэтому размер выплат был пересмотрен. Этот процесс будет регулярным, с корректировкой в соответствии со значительными ценовыми изменениями», — говорится в сообщении.
Все регистрирующиеся и имеющие право на получение помощи после 1 октября 2023 года получат увеличенную сумму. Для лиц, зарегистрированных к этой дате, сумма перевода будет соответствовать действующему размеру 2220 грн на члена семьи.
Регистрация на денежную помощь от Международной организации по миграции будет доступна в Харькове с 11 октября 2023 года.
Для получения дополнительной информации по программе многоцелевой денежной помощи от МОМ можно обратиться на горячую линию:
- (095) 106−55−55 (бесплатно только для Vodafone);
- (096) 106−55−55 (бесплатно только для «Киевстар»);
- 0800210555 (бесплатно для всех операторов).
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