Курс валют на вечер 10 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 10 октября Закрытие 10 октября Изменения доллар 36,55/36,57 36,47/36,49 8/8 евро 38,61/38,61 38,63/38,65 2/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,02 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,14−38,23, евро — 40,45−40,65 грн.

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