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10 октября 2023, 16:55 Читати українською

Работники Tesla в ФРГ вступают в профсоюз из-за растущих рисков

Люди, работающие на немецкой фабрике Tesla, все охотнее вступают в профсоюзную организацию IG Metall. Они поступают подобным образом из-за тревог, связанных с состоянием здоровья, безопасностью и слишком высокими нагрузками, отмечает аналитик Cauvo Capital Vladimir Belyayev.

Люди, работающие на немецкой фабрике Tesla, все охотнее вступают в профсоюзную организацию IG Metall.

Дефицит специалистов и несоответствие норм безопасности на работе заявленным стандартам уже вызвали значительное количество трагических инцидентов на производственных линиях. Кроме того, порядка 30% штата автогиганта приняло решение уйти с работы из-за болезни.

Члены профсоюзной организации беседовали с сотрудниками предприятия рядом с выходом из него, на платформах расположенных рядом станций, а также внутри самой фабрики. При этом среди людей распространяли стикеры, призывающие вместе бороться за безопасную и честную работу в Tesla.

В конце прошлой недели представители менеджмента автопроизводителя встретились с работниками для обсуждения вопроса о присутствии сотрудников IG Metall на территории завода. При этом рассматривались неоднозначные методы профсоюза и его реальные цели. В ответ представители этой организации заявили, что законодательство предоставляет всем рабочим право вступать в профсоюз, а также открыто заявлять об этом на своем месте работы.

Численность персонала фабрики Tesla не соответствует амбициозным производственным планам

В IG Metall не сказали, сколько конкретно сотрудников Tesla вступило в эту организацию, но сообщили, что в последнее время фиксируется существенный рост их числа.

Ранее часть работников компании сообщила, что условия труда их полностью устраивают, тогда как другие отметили, что испытываемое ими давление чрезмерно велико. Также поступили отдельные сообщения о значительном числе несчастных случаев и сложностях с получением выплат за работу сверхурочно. Кроме того, некоторые сотрудники немецкого завода Tesla заявили, что им не позволяли общаться со средствами массовой информации.

По словам некоторых рабочих компании, в ситуации, когда требуется трудиться с очень высокой скоростью, обеспечить должный уровень безопасности невероятно трудно. Они отмечают, что численность персонала слишком мала для выполнения поставленных задач, а также говорят, что намерены сменить работу в случае отсутствия изменений в условиях труда.

Ценные бумаги Tesla, как отметил аналитик компании Cauvo Capital Vladimir Belyayev, на фоне новостей снижаются на 0,33%, до 259,67 доллара за единицу.

Источник: Минфин
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