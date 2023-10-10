Отказ от фиксированного курса: За неделю украинцы скупили почти $300 миллионов

За первую неделю после решения НБУ отказаться от фиксированного курса гривны и перейти в режим его контролируемой гибкости чистая покупка валюты населением составила $291,8 млн, что в 2,3 раза больше, чем за последнюю неделю сентября. Об этом сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Национального банка, пиковый спрос населения на валюту фиксировался 2 и 3 октября — в день объявления об изменении режима курсообразования и в первый день отказа от фиксированного курса. Чистая покупка валюты в эти дни составила $85,9 млн и $82 млн.

В то же время, уже в последние дни прошлой недели этот показатель снизился до $37,4 млн и $39,5 млн соответственно.

Наличный рынок

Наибольший спрос на валюту Нацбанк зафиксировал на наличном рынке, где чистая покупка валюты населением за прошлую рабочую неделю составила $187 млн, что в 2,7 раза превышает показатель предыдущей недели.

Однако в течение недели спрос на наличную валюту снижался: с $70,5 млн в понедельник до $55,7 млн во вторник и до $17 млн в последние два дня на прошлой неделе, вернувшись к наблюдавшимся в последние дни сентября уровням.

Безналичный рынок

На безналичном рынке чистая покупка валюты населением выросла за неделю в 1,8 раза — до $104,8 млн, но без столь значительных колебаний, составляя около $20 млн ежедневно.

Всего за прошедшую неделю доллар в обменниках подорожал всего примерно на 13 коп. — до уровня 38,13 грн/$, хотя в день смены режима его курс достигал 38,3 грн/$. На этой неделе гривна укрепилась примерно на 5 копеек.

На безналичном рынке в неделю изменения курсового режима покупка клиентами банков валюты выросла на 35,3% — до $1,71 млрд, в то время как продажи сократились всего на 6% — до $0,83 млрд.

В то же время на 86,3% — до $1,44 млрд — подскочили объемы операций между банками.

На безналичном рынке основной скачок спроса произошел в первый день нового курсового режима — 3 октября: покупка клиентами выросла до $559 млн, сделки между банками — до $602 млн, тогда как в последние два дня недели эти показатели опустились в среднем до $264 млн и $192 млн.

В то же время в четверг-пятницу продажи валюты увеличились до $200 млн в день со $123 млн в день смены режима и $150 млн на другие дни недели.