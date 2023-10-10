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10 октября 2023, 15:01 Читати українською

Что с рынком коммерческой недвижимости в Украине. На чем можно заработать (видео)

Алексей Козырев говорит с Владимиром Копотем, юристом, СЕО Monitor.Estate о таком: на какой недвижимости сейчас можно заработать в Украине, что с рынком недвижимости, коммерческая недвижимость и что с ценами на недвижимость в Украине.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 октября 2023, 15:28
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Главное — это вымирание и сокращение населения. Будут умирать маленькие поселки и города, будет обесцениваться «бабушкина» недвижимость, но будет и центровая которая будет прирастать в цене. Для тех у кого будут деньги. мало, но дорого.

Население Украины от 52 млн осталось менее 30, а через 30 лет будет 10−15 млн, банально в прошлом году родилось 200 тыс детей * 73 года средняя жизнь = 14 млн, минус 25% эмиграция — токсичность страны поможет даже больше сделать, а так как процесс падения рождаемости ежегодный то через год родиться менее 200, и так далее. Банальная математика — через 30 лет. От 10 до 15 млн, 10 это при средних условиях. 15 это если у нас все схватятся за ум и вдруг осознают что много делали не так, закончат мовные срачи, создадут положительную спираль в экономике …

вот от 52 до 10−15 — вся недвижка освободиться, от окраин постепенно до центров. Сначала будет вымирать мелкое, и типа люди будут расселяться от советских норм 6 кв м на лицо. А потом процесс станет обвальным. Заброшки.
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