МХП выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 миллионов за 85% от номинала

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2023, 17:08 Читати українською

МХП выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 миллионов за 85% от номинала

Предложение агрохолдинга МХП, крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или примерно 30,2%, сообщает Интерфакс-Украина.

Предложение агрохолдинга МХП, крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или примерно 30,2%, сообщает Интерфакс-Украина.► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАгрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения по выкупу облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкупу облигаций.
Фото: performancesuretybonds.com

Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения по выкупу облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкупу облигаций.

Облигации, купленные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.

Напомним

МХП в предложении о выкупе отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже — по 75% от номинала.

Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.

Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн. выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечалось, что целью тендерного предложения является активное и осмотрительное решение проблемы задолженности компании по облигациям до наступления срока их погашения в контексте продолжающейся в Украине войны и связанных с ней операционных и финансовых рисков.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и у этого уровня они котируются и поныне.

В полугодовом отчете МХП ранее отметил, что на 30 июня 2023 года его свободные денежные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины.

Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным НБУ, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность МХП использовать эти средства для погашения задолженности.

По мнению агрохолдинга, сейчас владельцы еврооблигаций могут воспользоваться текущим потенциалом ликвидности группы, усиленным механизмами МФИ, и уменьшить свою уязвимость к риску Украины к погашению облигаций, учитывая, что МХП не может дать гарантий, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

МХП за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% — до $1 млрд 555 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
mantis05
mantis05
10 октября 2023, 18:32
#
Как юр лицо, они убрали некоторые вещи из активов, например курзавод во Франции) Как доходы- совсем забыли что брали деньги у государства, и пишут теперь не как пассивы, а как активы. Странно что курощупа за  *** еще не схватили.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами