МХП выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 миллионов за 85% от номинала

Предложение агрохолдинга МХП, крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или примерно 30,2%, сообщает Интерфакс-Украина.

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Агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения по выкупу облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкупу облигаций.

Облигации, купленные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.

Напомним

МХП в предложении о выкупе отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже — по 75% от номинала.

Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.

Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн. выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечалось, что целью тендерного предложения является активное и осмотрительное решение проблемы задолженности компании по облигациям до наступления срока их погашения в контексте продолжающейся в Украине войны и связанных с ней операционных и финансовых рисков.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и у этого уровня они котируются и поныне.

В полугодовом отчете МХП ранее отметил, что на 30 июня 2023 года его свободные денежные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины.

Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным НБУ, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность МХП использовать эти средства для погашения задолженности.

По мнению агрохолдинга, сейчас владельцы еврооблигаций могут воспользоваться текущим потенциалом ликвидности группы, усиленным механизмами МФИ, и уменьшить свою уязвимость к риску Украины к погашению облигаций, учитывая, что МХП не может дать гарантий, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

МХП за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% — до $1 млрд 555 млн.