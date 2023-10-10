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10 октября 2023, 14:05 Читати українською

Спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза по отношению к сентябрю прошлого года

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Фото: freepik.com

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По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4215 шт. (новых — 769 шт., б/у — 3446 шт.).

Отмечается, что из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей в сентябре

  • Volkswagen ID.4 — 350 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 66 ед.;
  • Toyota BZ4X — 51 ед.;
  • Honda E — 49 ед.;
  • BYD Yuan Plus — 19 ед.

ТОП-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

  • Nissan Leaf — 590 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 433 ед.;
  • Tesla Model 3 — 405 ед.;
  • Tesla Model Y — 247 ед.;
  • Renault Zoe — 194 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же в этих регистрациях увеличилась доля новых машин — с 15% до 20%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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