Спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза по отношению к сентябрю прошлого года

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4215 шт. (новых — 769 шт., б/у — 3446 шт.).

Отмечается, что из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей в сентябре

Volkswagen ID.4 — 350 ед.;

Volkswagen ID.6 — 66 ед.;

Toyota BZ4X — 51 ед.;

Honda E — 49 ед.;

BYD Yuan Plus — 19 ед.

ТОП-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

Nissan Leaf — 590 ед.;

Volkswagen e-Golf — 433 ед.;

Tesla Model 3 — 405 ед.;

Tesla Model Y — 247 ед.;

Renault Zoe — 194 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же в этих регистрациях увеличилась доля новых машин — с 15% до 20%.