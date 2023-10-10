Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9534 , предусматривающий возобновление электронного декларирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«Президент подписал законопроект № 9534 о возвращении и открытии е-деклараций», — написал он в Telegram.

Напомним

В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект № 9534 о возобновлении декларирования, но во время его рассмотрения депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Следовательно, в принятом законе сохранилась норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения.

Позже Зеленский ветировал законопроект. В своих предложениях он заявил о необходимости сделать открытым доступ к реестру деклараций, но с учетом ряда особенностей по определенным группам декларантов (военнослужащих).

20 сентября парламент проголосовал за поправки президента Зеленского в законопроект о возобновлении е-декларирования, предусматривающий сразу открытие деклараций.

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