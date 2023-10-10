Президент Украины Владимир Зеленский подписалзаконопроект № 9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования
Президент Украины Владимир Зеленский подписалзаконопроект № 9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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«Президент подписал законопроект № 9534 о возвращении и открытии е-деклараций», — написал он в Telegram.
Напомним
В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект № 9534 о возобновлении декларирования, но во время его рассмотрения депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Следовательно, в принятом законе сохранилась норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения.
Позже Зеленский ветировал законопроект. В своих предложениях он заявил о необходимости сделать открытым доступ к реестру деклараций, но с учетом ряда особенностей по определенным группам декларантов (военнослужащих).
20 сентября парламент проголосовал за поправки президента Зеленского в законопроект о возобновлении е-декларирования, предусматривающий сразу открытие деклараций.
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