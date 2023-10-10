Продажи Tesla в Китае продолжают снижаться: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 и индекс Dow Jones прибавили 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,4%.

Настроения на Уолл-стрит улучшились после новых сигналов от чиновников Федеральной резервной системы США по поводу возможной дальнейшей паузы в цикле повышения процентных ставок.

В понедельник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что последние данные по инфляции обнадеживают.

Между тем участники рынка продолжили скупать золото и другие активы-убежища на фоне потенциальных последствий нового конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,8%, японский Nikkei прибавил 2,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,5%, сингапурский STI увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%.

Все из-за растущих ожиданий по поводу того, что американский регулятор не будет повышать процентные ставки на следующем заседании в ноябре.

Кроме этого, улучшению настроений инвесторов в регионе способствовало снижение цен на нефть после их резкого роста в понедельник.

Продажи электромобилей Tesla в Китае упали на 11%

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей Китая, в сентябре продажи электромобилей Tesla в стране сократились до 74,1 тысячи, снизившись почти на 11% в годовом исчислении.

Новости о падении продаж Tesla в Китае появились всего через неделю после того, как компания сообщила об общем снижении поставок своих электромобилей в третьем квартале 2023 года по сравнению с прошлым кварталом, замечает CNBC News.

Между тем ожидается, что Tesla отчитается о своих финансовых результатах за третий квартал этого года 18 октября.

В базовом сценарии индекс S&P 500 снизится к концу 2023 года и незначительно вырастет в 2024-м — Barclays

По прогнозам экспертов из британского банка, S&P 500 закончит 2023 год на уровне 4 150 пунктов, что примерно на 4,3% ниже текущих значений.

При этом в Barclays ожидают, что к концу следующего года индекс достигнет отметки в 4 500 пунктов, показав скромный рост на 3,8% от уровня вчерашнего закрытия.

Данные прогнозы являются базовыми сценариями, которые, по мнению Barclays, реализуются в случае «мягкой посадки» американской экономики.

В британском банке также отметили, что данные по занятости и инфляции, ноябрьское заседание ФРС, а также следующий сезон корпоративной отчетности в США будут ключевыми катализаторами дальнейшей динамики на американском рынке акций до конца года.