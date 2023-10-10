Взломщик криптобиржи HTX вернул средства за награду, приток в криптофонды: что нового на рынке

Взломщик криптобиржи HTX вернул средства за награду в 250 ETH

Криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) вернула украденные в конце сентября 5000 ETH (около $7,9 млн на тот момент) за вознаграждение для хакера в 250 ETH ($409 000). Об этом рассказал основатель Tron Джастин Сан, входящий в консультативный совет HTX.

По его словам, взломщик сделал правильный выбор.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем представителям отрасли за помощь! Укрепление безопасности блокчейна и защита пользовательских активов никогда не была простой задачей, и мы работаем не покладая рук», — написал он в X (ранее Twitter).

По словам белого хакера, взлом криптобиржи стал возможен благодаря утечке ключей от горячего кошелька биржи. Он посоветовал изменить адрес и сократить частоту его использования.

Аналитики зафиксировали крупнейший с июля приток в криптофонды

Поступления в криптовалютные инвестиционные продукты с 30 сентября по 6 октября составили $78 млн против $9 млн неделей ранее. Такие расчеты привели аналитики CoinShares.

Торговые объемы выросли на 37%, до $1,13 млрд.

Аналитики напомнили, что 2 октября стартовали торги фьючерсными Ethereum-ETF. Суммарно инструменты привлекли чуть менее $10 млн за неделю (на предыдущей наблюдался отток в $1,5 млн).

Это подчеркивает «умеренный аппетит» инвесторов в сравнении с тем, что происходило во время запуска ETF на базе фьючерсов на биткоин ($1 млрд). Тогда наблюдался «ажиотаж к классу активов в целом», объяснили специалисты.

В биткоин-фондах зафиксирован приток в $42,7 млн против $20,4 млн в предыдущий отчетный период.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, инвесторы вложили $1,2 млн (неделю назад зафиксирован отток в $1,5 млн).

Продукты на базе Solana привлекли максимальные с марта 2022 года $24 млн (в предыдущий отчетный период — $5,1 млн).

В Великобритании начал действовать новый режим рекламы криптовалют

С 8 октября в Великобритании начал действовать новый режим рекламы криптовалют, который предложило Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA).

После вступления в силу положений регулятор обновил перечень неавторизированых компаний, которые «следует избегать». Список пополнился на 143 компании, включая HTX (ранее Huobi) и KuCoin. Криптобиржи Binance и Coinbase отметили как нежелательные еще в 2021 и 2022 году.

«Мы ожидаем, что компании, в том числе платформы социальных сетей, магазины приложений, поисковые системы, регистраторы доменных имен и платежные компании, примут во внимание выпущенные нами предупреждения и сыграют свою роль в защите британских потребителей от незаконных рекламных акций», — заявили в FCA.

Согласно новым правилам, все компании, которые хотят продвигать цифровые активы, должны быть «авторизованы или зарегистрированы FCA, либо их кампанию должна утвердить уполномоченная фирма».

Рекламные материалы обязаны быть «четкими, справедливыми, не вводить в заблуждение, сопровождаться заметными предупреждениями о рисках и не должны ненадлежащим образом стимулировать людей к инвестированию».

Под запрет FCA попадают и различные промо-акции, в том числе реферальные программы и бонусы «Приведи друга».

«Потребители по-прежнему должны осознавать, что криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой и имеет высокий риск. Те, кто инвестируют, должны быть готовы потерять все свои деньги», — подчеркнул британский регулятор.

Несоответствие требованиям расценивается как уголовное преступление и наказывается «неограниченным штрафом и/или тюремным заключением сроком до двух лет».

Команда Gitcoin потеряла $460 000 из-за ошибочной транзакции

Представители платформы крипторазработчиков Gitcoin признались в потере 521 440 GTC на сумму около $460 000 после ошибочного перевода средств на невозвратный адрес контракта.

Руководитель проекта под псевдонимом CoachJonathan опубликовал подробности инцидента на форуме. По его словам, транзакция GTC из казны предназначалась для «мерча, мемов и маркетингового бюджета».

Однако активы отправили не на адрес с мультиподписью, а на контракт токена. В результате средства застряли без возможности их возврата.

«Крупные держатели токенов и подписывающие лица с мультисигом обязаны проявлять особую осмотрительность, когда дело доходит до обращения со средствами, которые им не принадлежат (включая меня)», — отметил CoachJonathan.

Представитель платформы извинился перед участниками сообщества и пообещал не допускать подобных ситуаций в будущем.

Во избежание повторения инцидента команда Gitcoin предложила улучшить меры безопасности и назначить четкую ответственность в случае повторения ошибок.