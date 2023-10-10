Украина начала консультации с держателями облигаций по реструктуризации $20 миллиардов госдолга

Украина ранее запланированного срока начала предварительные консультации с иностранными держателями облигаций по реструктуризации выплат на $20 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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По данным источников агентства, консультации ведутся уже несколько недель. Их координирует правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

Текущие консультации носят неофициальный характер. Переговоры с владельцами облигаций должны были начаться в начале следующего года, но Украина стремится договориться о реструктуризации как можно быстрее, чтобы привлечь новое финансирование.

В августе 2022 года владельцы облигаций договорились о двухлетней заморозке выплат. Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплате до 2027 года и некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить своих владельцев облигаций о соответствующем продлении.

У Буцы было много прямых встреч с кредиторами, сообщил источник, знакомый с обсуждением, на условиях анонимности. Источник добавил, что Украина стремится выйти на рынки на ранней стадии, чтобы помочь укрепить доступ к финансированию, пока ее программа МВФ рассчитана до 2027 года.

Напомним

В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму $15,6 млрд Фонд предполагал, что Украина должна провести реструктуризацию госдолга, но не указал сроки.

Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации.

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