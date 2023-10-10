За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 350 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 283 080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 октября: 450 российских оккупантов, 6 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 283080 (+450) человек,
- танков — 4829 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 9129 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 6713 (+7) ед,
- РСЗО — 808 (+0) ед,
- средства ПВО — 544 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5207 (+17),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9125 (+12) ед,
- специальная техника — 961 (+2).
Источник: Минфин
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