Курс валют НБУ: доллар подешевел на 3 копейки, евро — на 17 копеек

Национальный банк Украины установил на 10 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,55 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 3 копейки. Евро подешевело на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.