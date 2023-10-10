Национальный банк Украины установил на 10 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,55 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 3 копейки. Евро подешевело на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: доллар подешевел на 3 копейки, евро — на 17 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 10 октября установил официальный курс евро на уровне 38,48 грн.
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 4 копейки в покупке и продаже.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии