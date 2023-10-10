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10 октября 2023, 9:03 Читати українською

Во Львове цены на жилье, находящееся в процессе строительства, обогнали Киев — ЛУН

Средние цены на строящееся жилье на октябрь 2023 года во Львове составило 48,1 тыс. грн/кв. м, в Киеве — 47 тыс. грн/кв. м. Об этом заявила директор по развитию бизнеса в ЛУН Елена Унаньян на архитектурно-строительном Business Forum «Восстановление Украины. Модернизация и трансформация», сообщает Интерфакс-Украина.

Средние цены на строящееся жилье на октябрь 2023 года во Львове составило 48,1 тыс.
Фото: pixabay.com

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«Впервые за время, которое ЛУН готовит статистику, Львов занял первое место с небольшим отрывом: средняя цена всего на 2% дороже, чем в Киеве», — сказала она.

По ее данным, по состоянию на октябрь третье место по средним ценам занял Ужгород (42 тыс. грн/кв. м), что смог обогнать Днепр (41,6 тыс. грн/кв. м) и Одессу (36,6 тыс. грн /кв.м).

В целом эксперт отметила, что на этом этапе можно говорить об условной стабилизации цен во всех регионах Украины при относительной активизации интереса. Посещаемость портала ЛУН выросла на 27% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Что касается предложения, то по состоянию на октябрь 2023 в целом в Украине 1490 жилых комплексов находятся в продаже. В то же время 55% из них строятся, 42% уже построены, в 3% продажи продолжаются, а работы остановлены.

Если анализировать ЖК в процессе строительства, то таких на октябрь 2023 было 905, из них 89% продают, у 4% уже все распродано, у 4% продажи остановлены, а 3% не начинали реализацию.

Самые активные регионы

Самым активным регионом является столичный: 224 ЖК в области и 181 в Киеве, что дает 27% предложения всего в Украине. В шестерки лучших также входят Львовская область из 240 ЖК, Одесская (134), Ивано-Франковская (92), Хмельницкая (89) и Тернопольская (80). В общей сложности эти шесть областей обеспечивают 70% предложения.

После 24 февраля стартовала продажа в 242 ЖК.

«Интересный факт: уже успели распродаться квартиры в 10 из этих 242 ЖК, которые начали реализацию после начала войны. 30% всех новых проектов запустились во Львове — 74 ЖК. Это вдвое больше, чем в Киевской области, где запущена продажа 38 ЖК», — подчеркнула Унаньян.

В пятерку лучших регионов с новыми объектами также вошли Тернопольская область (27), Ивано-Франковская (18) и Закарпатская (17).

Завершена продажа после начала войны в 247 ЖК, из них больше всего во Львовской области (55), Киевской (66), Ивано-Франковской (24), Одесской (23) и Тернопольской (15).

Согласно данным опроса девелоперов в рамках синдикативного исследования ЛУН, 24% сделок по итогам первого квартала-2023 было совершено во Львовской области, 19% — в столичном регионе, 52% дали другие правобережные области Украины.

«Во Львовской области продано 24% всех квартир, которые были реализованы в новостройках Украины. В то же время во Львове — в полтора раза меньше, чем в Киеве, жилых комплексов в продаже», — отметила Унаньян.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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