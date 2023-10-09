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9 октября 2023, 18:24 Читати українською

НБУ второй раз подряд поднял официальный курс гривны к доллару — с 36,5827 грн/$ до 36,5527 грн/$

Новый официальный курс объясняют укреплением гривны на межбанковском валютном рынке. Торговля на Bloomberg (основная площадка) сегодня начиналась на 36,575 грн/$ и только раз сходила ненадолго наверх — до 36,585 грн/$. А после безналичный доллар планомерно спускался вниз: сначала на 36,56 грн/$, а затем и до 36,54 грн/$ — где было заключена треть сделок сегодняшнего дня и закрылся рынок.

Новый официальный курс объясняют укреплением гривны на межбанковском валютном рынке.
Фото: pixabay.com

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Хотя в течение торгов отдельные валютные продавцы пытались поднять цены до 36,62 грн/$, а покупатели старались просадить их на 36,5350 грн/$. Однако это были только предложения и хотелки, а реальных сделок на этих значениях не фиксировалось.

Сегодня в США отмечали День Колумба, американские банки и долларовые корсчета не работали. Потому на украинском межбанке сделки заключались на условиях tom (поставка завтра) и сократился спрос на валюту.

Объем торгов на Bloomberg уменьшился с пятничных $136,3 млн до $122,8 млн — это минимальное значение с момента перехода рынка на «гибкий управляемый валютный курс» от Нацбанка 3 октября.

Объем долларовых продаж НБУ из золотовалютных резервов 9 октября оценили в $110 млн — на том же уровне, что и в пятницу, 6 октября.

Национальный банк опубликовал официальный отчет, из которого видно, что за минувшую неделю (со 2 по 6 октября) он продал на межбанке рекордный объем валюты с начала 2023 года (в расчете на неделю) — $1,16 млрд, а купил лишь $12,05 млн. Большая часть торговли проходила уже в рамках нового нацбанковского режима «гибкого управляемого курса» (все дни, кроме 2 октября).

Завтра, 10 октября, американские банки откроются и наверняка активизируется торговля на нашем межбанке. Открытие рынка ожидается в районе 36,53−36,55 грн/$, и не исключается еще одно укрепление гривны.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Kankakee
Kankakee
9 октября 2023, 18:53
#
Ітого 1.26 млрд, половина місячної норми за чотири дні 🤷 правильно я порахував?
+
0
Alex2006
Alex2006
9 октября 2023, 19:12
#
Що таке місячна норма? Це все через перший день паніки, коли скупили 500млн. Потім все заспокоїлось і наразі увесь попит задовольнили, що й показують низькі об'єми торгів зараз. Минулого місяця і по 800млн зливали, і при цьому за місяць ЗВР зменшились всього на 700млн. Ніякої «норми» нема, взимку і по 3млрд зливали))
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