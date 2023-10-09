Отопительный сезон: в Киеве подключают к теплу объекты социальной инфраструктуры

В Киеве 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы, детские сады. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, подключение отопления происходит по заявкам руководителей объектов социальной инфраструктуры.

Когда подключат дома

«О коммунальной сфере, жилых домах, — мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания», — заявил Кличко.

Тогда же будут подключать и дома ОСМД, ЖСК и ведомственные здания.

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