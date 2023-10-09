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9 октября 2023, 18:00 Читати українською

OpenAI собирается заняться самостоятельным производством процессоров

Разработавшая ChatGPT фирма OpenAI рассматривает вариант развертывания производства своих процессоров для работы с ИИ. Сейчас она думает над рядом вариантов, позволяющих решить проблемы с дефицитом процессоров, которые нужны ей для работы. Помимо развертывания собственного производства, OpenAI допускает расширение сотрудничества с другими изготовителями такого оборудования, вроде NVidia, а также увеличение количества поставщиков. Подробнее об этом рассказывает финансовый аналитик Cauvo Capital Дмитрий Абрамов.

Для развертывания производства собственных чипов OpenAI нужно будет вложить значительные средства, ежегодный объем которых будет исчисляться сотнями миллионов долларов. Но даже такие вложения не являются гарантией положительного результата, ведь сложности с означенной сфере появляются даже у таких крупных корпораций, как Meta. Последней пришлось отказаться от части своих процессоров ИИ даже с учетом всех имевшихся у нее возможностей.

Приобретение производителя процессоров даст OpenAI возможность быстрее разрабатывать их в дальнейшем. Подобным образом ранее действовали и другие фирмы, вроде Amazon, в 2015-м купившей Annapurna.

Собственное производство чипов позволило бы OpenAI решить проблему с дорогой эксплуатацией ChatGPT

Есть данные, что компания уже провела оценку фирм, подходящих для приобретения. Но на закрытие сделки могут потребоваться годы и до тех пор OpenAI будет неминуемо зависеть от сторонних поставщиков, вроде AMD и NVidia. Есть сведения, что фирма не собирается действовать по тому же пути.

С 2020-го гигант занимается развитием технологий генеративного ИИ на созданном при участии Microsoft суперкомпьютере, оборудованном 10 тысячами видеокарт.

Функционирование ChatGPT очень дорого стоит для OpenAI. Цена каждого запроса к этому «умному» боту составляет $0,04. В случае роста их количества до хотя бы 10% от объёма запросов в поисковой системе Google фирма будет вынуждена потратить больше $48 миллиардов на видеокарты и каждый год инвестировать $16 миллиардов в такие процессоры для обеспечения работы бота, считает аналитик Cauvo Capital Дмитрий Абрамов.

Источник: Минфин
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