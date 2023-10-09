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9 октября 2023, 16:39 Читати українською

Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница причин гендерных отличий на рынке труда

Шведская Королевская академия наук присудила премию шведского центробанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля исследовательнице и преподавательнице Гарвардского университета Клаудии Голдин «за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Шведская Королевская академия наук присудила премию шведского центробанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля исследовательнице и преподавательнице Гарвардского университета Клаудии Голдин «за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин».
Фото: nobelprize.org

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Отмечается, что Голдин раскрыла ключевые причины гендерных отличий на рынке труда.

«Клаудия Голдин представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений, а также основные источники гендерного разрыва, который до сих пор существует», — говорится в сообщении.

Исследовательница собрала данные об оплате труда женщин в США за более чем 200 лет, что позволило продемонстрировать, как и почему гендерные различия в доходах и уровнях занятости изменялись со временем.

В своей работе Голдин пришла к выводу, что вовлеченность женщин на рынке труда не имела восходящей тенденции на протяжении всего этого периода, а вместо этого образовывала U-образную кривую.

В частности, вовлеченность замужних женщин уменьшилась с переходом от аграрного к индустриальному обществу в начале девятнадцатого века, но затем начала увеличиваться с ростом сферы услуг в начале двадцатого века.

Голдин объясняет эту закономерность структурными изменениями и эволюцией социальных норм относительно женских обязанностей по уходу за домом и семьей.

Она отмечает, что в течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин.

Исследование также указывает, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль в ускорении этих революционных изменений, поскольку открыл для женщин новые возможности в планировании карьеры.

Разрыв в доходах между женщинами и мужчинами

Впрочем, несмотря на модернизацию, экономический рост и рост части занятых женщин в двадцатом веке, в течение длительного периода времени разрыв в доходах между женщинами и мужчинами почти не исчезал.

Отчасти это объясняется тем, что образовательные решения, которые влияют на карьерные возможности в течение жизни, принимаются в относительно молодом возрасте, отмечает исследовательница.

Так что, если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений — например, их матерей, которые не возвращались на работу, пока дети не выросли — тогда развитие будет медленным.

Голдин также отмечает, что исторически гендерный разрыв в доходах в основном объясняется различиями в образовании и выборе профессии. Однако она показала, что основная часть этой разницы в доходах сейчас приходится на женщин, работающих в одной профессии, и что часто возникает с рождением первого ребенка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 октября 2023, 17:54
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Я люблю жінок, але є одна об'єктивна причина, чому є різниця в оплаті. От є у вас на вибір дві машини… практично однакові, і по потужності, і по комфорту і по швидкості, але у однієї з них часто болить кабіна, інколи вона не заводиться, бо зламала антену… а інша працює без перебоїв. Обидві везуть однаково… коли у першої все нормально. Питання, за яку машину ви заплатите більше? Але є одна умова, коли не дивляться на кабіну, а лиш на передній та задній бампер, тоді ціна формується навпаки. От і вся дисертація. Нобель мій.
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