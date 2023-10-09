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9 октября 2023, 11:01 Читати українською

Цены на нефть стремительно идут вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские индексы завершили неделю преимущественно ростом

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.

Уолл-стрит закончила прошлую неделю преимущественно в зеленой зоне, несмотря на увеличение доходности казначейских облигаций США, а также появление новых данных, указывающих на устойчивость американского рынка труда.

В свою очередь, сильные данные по рынку труда увеличивают вероятность того, что Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в США, а также публикацией протоколов FOMC, которые могут дать подсказку о будущих действиях американского регулятора.

Рынки Азии снизились по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,2%, японский Nikkei упал на 2,8%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

На этой неделе инвесторы в регионе сосредоточат свое внимание на статистике по инфляции и торговых данных из Китая и Индии.

Цены на нефть стремительно растут из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 3,7%, до $87,68 за баррель, контракты на WTI увеличились почти на 4%, до $86,05 за баррель.

Все из-за начала военного конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, который усилил политическую неопределенность на Ближнем Востоке и вызвал обеспокоенность объемами предложения на глобальном рынке нефти.

Между тем сегодняшний рост нефтяных цен обратил вспять нисходящий тренд прошлой недели, когда нефть марки Brent подешевела примерно на 11%, а нефть марки WTI упала более чем на 8% на фоне опасений по поводу высоких процентных ставок и их влияния на мировой спрос на энергоносители.

Акции сектора зеленой энергетики снижаются, поскольку энергопереход становится все более дорогим

По итогам прошлого квартала стоимость акций компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, снизилась в среднем на 10%.

Все из-за опасений инвесторов относительно того, что переход к зеленой экономике займет больше времени и потребует большего капитала в условиях сохранения высоких процентных ставок в течение длительного времени.

На настроения участников рынка также влияет снижение прогнозов по доходам у крупнейших представителей сектора.

Так, например, NextEra Energy, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, сократила целевой показатель роста доходов вдвое как минимум до 2026 года.

Другой видный участник отрасли — Enphase Energy, который занимается производством солнечных инверторов, также снижает прогнозы по своим доходам уже второй квартал подряд.

Тем не менее аналитики из Bank of America назвали недавнюю распродажу акций представителей сектора зеленой энергетики преувеличенной и необоснованной.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
9 октября 2023, 12:15
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Зеленая энергетика очередное фуфло раздутое заинтерисованными лицами для заработка денег, особенно в Украине. Единственно реально мощная энергетика — атомная и от этого никуда не уйти!
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