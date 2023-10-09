Абанк вручил подарок и шокировал победительницу

Недавно Абанк презентовал акцию «Выигрывайте 100 000 ₴ от Абанка за покупки в супермаркете АТБ». Для того чтобы принять участие, клиентам достаточно было осуществить от двух транзакций на сумму от 200 грн в магазине АТБ с картой «АТБ». На акцию откликнулись более 58 тыс. клиентов, среди них была и Дубровская Мария, избранная победителем в прямом эфире на основной странице Instagram Абанка. Видео с поздравлением победительницы можно посмотреть в Telegram-канале топ-менеджера Абанка Зайченко Евгения.

«Я в шоке, не думала, что когда-нибудь где-нибудь выиграю! Безгранично благодарна вам за такую возможность» — эмоционально написала Мария в социальной сети Instagram.

В память о выигрыше Мария получила памятный чек, а 100 000 грн сразу были начислены на карту «АТБ» от Абанка.

«Карту „АТБ“ я открыла в ABank24, хотя собиралась купить ее на кассе в магазине, но накануне получила уведомление от банка с предложением оформить ее в приложении. С тех пор ни разу не пожалела об этом», — рассказывает Мария.

Абанк почти ежемесячно проводит интересные акции не только для владельцев карты «АТБ», но и для клиентов, пользующихся другими услугами.

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Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.