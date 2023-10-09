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9 октября 2023, 12:00 Читати українською

Абанк вручил подарок и шокировал победительницу

Недавно Абанк презентовал акцию «Выигрывайте 100 000 ₴ от Абанка за покупки в супермаркете АТБ». Для того чтобы принять участие, клиентам достаточно было осуществить от двух транзакций на сумму от 200 грн в магазине АТБ с картой «АТБ». На акцию откликнулись более 58 тыс. клиентов, среди них была и Дубровская Мария, избранная победителем в прямом эфире на основной странице Instagram Абанка. Видео с поздравлением победительницы можно посмотреть в Telegram-канале топ-менеджера Абанка Зайченко Евгения.

«Я в шоке, не думала, что когда-нибудь где-нибудь выиграю! Безгранично благодарна вам за такую возможность» — эмоционально написала Мария в социальной сети Instagram.

В память о выигрыше Мария получила памятный чек, а 100 000 грн сразу были начислены на карту «АТБ» от Абанка.

«Карту „АТБ“ я открыла в ABank24, хотя собиралась купить ее на кассе в магазине, но накануне получила уведомление от банка с предложением оформить ее в приложении. С тех пор ни разу не пожалела об этом», — рассказывает Мария.

Абанк почти ежемесячно проводит интересные акции не только для владельцев карты «АТБ», но и для клиентов, пользующихся другими услугами.

Следить за новостями и предложениями можно на сайте банка и в социальных сетях Абанка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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antonov3765
antonov3765
9 октября 2023, 12:34
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Вот куда пошли 30% денег которые они отбирают при блокировке карты
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