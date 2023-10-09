Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума

В понедельник, 9 октября, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

Напомним

Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян и угнали десятки других во время нападения на израильские города в субботу, 7 октября. В ответ Израиль нанес воздушные удары по военным объектам и командному пункту ХАМАС в Газе в воскресенье.

По данным израильских военных, по состоянию на это утро в приграничных с Газой районах продолжаются бои с семью группами боевиков ХАМАС.

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