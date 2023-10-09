За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 282630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 октября: 350 российских оккупантов и 2 танка
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Потери врага
- личного состава — около 282630 (+350) человек,
- танков — 4823 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 9126 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 6706 (+1) ед,
- РСЗО — 808 (+0) ед,
- средства ПВО — 543 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5190 (+0),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9113 (+2) ед,
- специальная техника — 959 (+0).
Источник: Минфин
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