Национальный банк Украины установил на 9 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,58 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки. Евро подорожал на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: доллар подешевел на 4 копейки, евро подорожал на 11 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 9 октября установил официальный курс евро на уровне 38,65 грн.
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 12 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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