Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице

Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и нуждающейся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;

для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью,

для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных.