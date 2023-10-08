Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до 1500−2500 грн. Об этом пишет Finclub.
Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменились размеры выплат
Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:
-
для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и нуждающейся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;
-
для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью,
-
для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных.
-
для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора
и т. п.
Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:
-
для взятых на учет внутри перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.
-
для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.
Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года. На 6 октября документ не был опубликован.
Комментарии