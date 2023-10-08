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8 октября 2023, 15:10 Читати українською

Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице

Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до 1500−2500 грн. Об этом пишет Finclub.

Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до 1500−2500 грн.
Фото:depositphotos

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Как изменились размеры выплат

Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

  • для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и нуждающейся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;

  • для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью,

  • для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных.

  • для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п.

Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:

  • для взятых на учет внутри перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.

  • для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года. На 6 октября документ не был опубликован.

Источник: Минфин
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