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8 октября 2023, 13:19 Читати українською

На программы быстрого восстановления Украины необходимо до $15 млрд — Шмыгаль

Потребности в скором восстановлении Украины остаются на уровне до $15 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Потребности в скором восстановлении Украины остаются на уровне до $15 млрд.
Фото: kmu.gov.ua

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Средства на восстановление

«Потребности быстрого восстановления Украины остаются на уровне до $15 млрд. В этом году была профинансирована лишь часть потребностей, остальные расходы переходят на 2024 год», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что была переформатирована работа Многосторонней координационной платформы доноров для Украины, и теперь в ее руководящий комитет входят союзники из стран G7 и Европейского Союза.

«Одной из главных задач платформы в этом году и на следующий год является обеспечить финансирование проекта восстановления», — подчеркнул Глава Правительства.

В целом, по его словам, в 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

Денежные средства направлены, в частности, на работы на объектах энергетики, строительство водопроводов, строительство и восстановление объектов инфраструктуры, на экспериментальный проект комплексного восстановления шести населенных пунктов, а также местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: Минфин
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