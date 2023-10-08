Министерство торговли США добавляет 42 китайских компании в правительственный список экспортного контроля в связи с поддержкой российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет Reuters.
США добавили 42 китайских компании в черный список. Причина — поддержка россии
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Поддержка россии
Компании, включенные в список, снабжали российские фирмы, связанные с оборонным сектором, интегральными схемами американского производства, сообщили в ведомстве.
Также добавляются семь предприятий из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.
Напомним
Власти США сообщили союзникам, что готовы ввести санкции против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь россии.
Источник: Минфин
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