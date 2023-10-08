США добавили 42 китайских компании в черный список. Причина — поддержка россии

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Поддержка россии

Компании, включенные в список, снабжали российские фирмы, связанные с оборонным сектором, интегральными схемами американского производства, сообщили в ведомстве.

Также добавляются семь предприятий из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Напомним

Власти США сообщили союзникам, что готовы ввести санкции против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь россии.